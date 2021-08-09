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Пензенская область стремительно теряет население
Общество
Пензенская область стремительно теряет население
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Пенза, 9 августа. Темп сокращения населения столицы Сурского края не меняет тенденцию к постоянному ускорению. Данные о смертности и рождаемости в регионе за первую половину 2021 года обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Так, по данным Росстата, за шесть месяцев в регионе зарегистрировали 11 472 смертей, что на 955 больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Рождаемость же, напротив, упала. Так, с января по июль 2021-го на свет появилось 4 487 младенцев. В прошлом году этот показатель равнялся 4 723, что на 236 человек больше. Следовательно, естественная убыль за указанный период времени составила 6 985 человек, тогда как в 2020-м население сократилось на 5 794 человека.

Равномерный рост продемонстрировало также количество браков и разводов в регионе. За полгода число свадеб возросло на 526, разводов — на 504.

Ранее ФАН сообщал, что в водоеме под Пензой на глазах сверстников утонул несовершеннолетний юноша. Тело 17-летнего парня было обнаружено на дне пруда лишь спустя сутки.

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