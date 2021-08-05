Подросток утонул на глазах у сверстников в пруду под Пензой

Пенза, 5 августа. Гибелью молодого жителя Пензенской области закончилась идея подростков искупаться в необорудованном водоеме. В ходе одного из заплывов 17-летний юноша наглотался воды и почти мгновенно ушел ко дну на глазах у друзей.

Трагедия произошла в пригороде города Спасска. Запрет на купание в пруду не остановил несовершеннолетних ребят, которые отправились к водоему без взрослых. Спустя несколько часов тело погибшего было извлечено из воды водолазами. Причины произошедшего выясняют правоохранители.

В беседе с корреспондентом агентства уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова уточнила, что подросток обучался в Спасском колледже профессиональных технологий и бизнеса. Семья юноши неполная — погибший проживал в квартире с матерью.

Ранее ФАН сообщал, что в страшном пожаре под Пензой сгорел двухлетний младенец. Его матери и еще троим детям удалось спастись. Причины пожара устанавливаются.