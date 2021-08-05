Более 6 млрд рублей необходимо Пензенской области для модернизации водоснабжения

Пенза, 5 июля. Ремонт устаревших сетей водоснабжения в столице Сурского края оценен более чем в 6 млрд рублей. С таким заявлением в ходе прямой линии выступил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Отвечая на вопросы горожан, глава региона заметил, что разом решить все имеющиеся проблемы со снабжением жителей чистой водой попросту невозможно. Для этого в бюджет области необходимо привлечение средств из федеральной казны.

«По ориентировочным расчетам, чтобы привести всю систему водоснабжения области в надлежащее состояние, необходимо порядка 6,3 млрд рублей. Из них 1,3 млрд — для модернизации системы обеспечения водой населения в сельской местности», — уточнил Олег Мельниченко.

Половину озвученной суммы регион может получить уже в 2022 году. Заявка на получение 3,2 млн рублей из бюджета страны уже подана и ожидает рассмотрения. Таким образом, в ближайшие годы Пензенскую область может ожидать масштабная модернизация систем водоснабжения.

«Мы попросили 3,2 млрд рублей из федерального бюджета, чтобы приступить к реконструкции водопроводных сетей, водонапорных башен и приведение в нормативное состояние артезианских скважин. Думаю, что средства будут выделены, и это нам позволит уже в следующем году целенаправленно приступить к работе», — резюмировал губернатор.

В настоящее время на территории региона проложено около 8 тыс. километров сетей водоснабжения. Замене подлежат 2,5 тыс. километров из них. Также капитальному ремонту планируется подвергнуть артезианские скважины и водонапорные башни.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе отправили за решетку виновника страшной трагедии, в результате которой двое мужчин заживо сварились в кипятке. Из-за халатности техника теплосетей произошел прорыв трубы, вокруг которой образовался котлован с горячей водой.