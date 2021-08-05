Двухлетний ребенок заживо сгорел в полыхающем доме под Пензой

Пенза, 5 августа. Возгорание частного дома в рабочем поселке Лунино Пензенской области привело к гибели двухлетнего ребенка. Серьезные ожоги также получили три ребенка и их мать, которые находились внутри здания на момент начала пожара.
По данным регионального МЧС, инцидент произошел поздней ночью минувшей среды. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:12. Пламя распространилось на площадь 40 квадратных метров. По окончании тушения пожара внутри здания было обнаружено безжизненное тело ребенка. Остальным жителям дома удалось спастись.
«Погиб ребенок 2019 года рождения. Пострадали женщина 1971 года рождения и дети 2008, 2016 и 2020 годов рождения. На тушение пожара привлекались две единицы техники и пять человек личного состава. Причина пожара устанавливается», — сообщила агентству руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Ранее ФАН сообщал, что поздней ночью под Новым Уренгоем вспыхнул завод по подготовке конденсата к транспорту. Никто из рабочих в ходе пожара не пострадал. К ликвидации огня привлекались 27 спасателей и 12 единиц техники.