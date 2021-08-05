Двухлетний ребенок заживо сгорел в полыхающем доме под Пензой

Пенза, 5 августа. Возгорание частного дома в рабочем поселке Лунино Пензенской области привело к гибели двухлетнего ребенка. Серьезные ожоги также получили три ребенка и их мать, которые находились внутри здания на момент начала пожара.

По данным регионального МЧС, инцидент произошел поздней ночью минувшей среды. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:12. Пламя распространилось на площадь 40 квадратных метров. По окончании тушения пожара внутри здания было обнаружено безжизненное тело ребенка. Остальным жителям дома удалось спастись.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области /

«Погиб ребенок 2019 года рождения. Пострадали женщина 1971 года рождения и дети 2008, 2016 и 2020 годов рождения. На тушение пожара привлекались две единицы техники и пять человек личного состава. Причина пожара устанавливается», — сообщила агентству руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Ранее ФАН сообщал, что поздней ночью под Новым Уренгоем вспыхнул завод по подготовке конденсата к транспорту. Никто из рабочих в ходе пожара не пострадал. К ликвидации огня привлекались 27 спасателей и 12 единиц техники.