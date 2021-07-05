Власти Пензы выделили дополнительные 164 млн рублей для борьбы с коронавирусом

Пенза, 5 июля. Для борьбы с пандемией из бюджета Пензенской области в ближайшее время будет выделено 164 миллиона рублей. Поводом для привлечения дополнительных средств стало резкое ухудшение эпидобстановки на территории региона.

В ходе оперативного совещания в правительстве врио губернатора Олег Мельниченко пояснил, как будет распределена указанная сумма. Так, более 101 миллиона израсходуют на приобретение четырех кислородных станций, 32 миллиона направят на покупку компьютерного томографа, а оставшийся 31 миллион уйдет на закупку кислородных концентраторов.

Также глава региона отметил рост количества желающих привиться от COVID-19. В связи с этим решено увеличить количество мобильных пунктов вакцинации, разместив их в торговых центрах.

«На сегодняшний день мы прививаем в среднем по пять с небольшим тысяч человек в сутки. Это неплохой темп вакцинирования. Люди должны понимать, для чего нужно делать прививки, а также иметь доступ к вакцине. Для этого и нужны дополнительные прививочные пункты. Прошу должным образом организовать работу», — обратился Олег Мельниченко к членам правительства.

Ранее ФАН сообщал, что власти города Пензы планируют потратить на обновление водоснабжающих коммуникаций 200 млн рублей. Такое решение было принято после жалобы пензенцев на плохую воду в ходе прямой линии с Владимиром Путиным.