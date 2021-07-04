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Памятную 12-метровую стелу «Город трудовой доблести» установят на окраине Пензы
Общество
Памятную 12-метровую стелу «Город трудовой доблести» установят на окраине Пензы
Prt Scr youtube.com  /  Varan Media

Пенза, 4 июля. Жители Пензы определились с местом установки памятной стелы в честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом на личной странице в соцсетях сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. 

«Июньский соцопрос завершен. Большинство граждан проголосовали за территорию парка «40 лет Победы» в Арбеково. Специалисты Российского военно-исторического общества утверждают оптимальные для стелы параметры, чтобы новый монумент идеально вписался в городской ландшафт. Высота памятника будет не менее 12 метров. В парке «40 лет Победы» пройдут работы по благоустройству», — написал глава региона.

Напомним, что почетное звание было присвоено Пензе указом президента 20 мая 2021 года. Помимо столицы Сурского края данной привилегии были удостоены еще 11 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Ранее ФАН сообщал, что власти города Пензы планируют потратить на обновление водоснабжающих коммуникаций 200 млн рублей. Такое решение было принято после жалобы пензенцев на плохую воду в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. 

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россия пенза пензенская область стела город трудовой доблести олег мельниченко
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