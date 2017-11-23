Школьник из Оренбургской области залез на трансформатор и получил ожоги

Оренбург, 23 ноября. Десятилетний школьник из Бугуруслана получил ожоги, забравшись на трансформатор. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, мать мальчика рассказала, что он играл и залез на трансформатор, где получил удал электрическим током по неосторожности. Ребенка с травмами доставили в больницу. О происшествии в полицию сообщили медики.

Врачи диагностировали у пострадавшего электроожог головы и кисти. По факту случившегося проводится проверка, сообщает РИА 56.