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Происшествия
Школьник из Оренбургской области залез на трансформатор и получил ожоги
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    Школьник из Оренбургской области залез на трансформатор и получил ожоги

    19:44  23 Ноября 2017
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    Школьник из Оренбургской области залез на трансформатор и получил ожоги

    Оренбург, 23 ноября. Десятилетний школьник из Бугуруслана получил ожоги, забравшись на трансформатор. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

    Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, мать мальчика рассказала, что он играл и залез на трансформатор, где получил удал электрическим током по неосторожности. Ребенка с травмами доставили в больницу. О происшествии в полицию сообщили медики.

    Врачи диагностировали у пострадавшего электроожог головы и кисти. По факту случившегося проводится проверка, сообщает РИА 56.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #оренбург #школьник #трансформатор
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