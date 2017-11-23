Mazda влетела в остановку в Оренбурге

Оренбург, 23 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло сегодня в Оренбурге: машина протаранила остановку.

По информации региональных новостных СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, происшествие случилось сегодня, 23 ноября, в районе горы Маяк. Легковой автомобиль врезался в остановку Розенберга. Пользователи социальных сетей отмечают, что причиной аварии могли стать проблемы с колесом.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники охраны правопорядка и выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, световая опора на одном из перекрестков в Оренбурге рухнула на провода сегодня днем.