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Mazda влетела в остановку в Оренбурге
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    Mazda влетела в остановку в Оренбурге

    18:13  23 Ноября 2017
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    Mazda влетела в остановку в Оренбурге

    Оренбург, 23 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло сегодня в Оренбурге: машина протаранила остановку.

    По информации региональных новостных СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, происшествие случилось сегодня, 23 ноября, в районе горы Маяк. Легковой автомобиль врезался в остановку Розенберга. Пользователи социальных сетей отмечают, что причиной аварии могли стать проблемы с колесом.

    В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники охраны правопорядка и выясняют обстоятельства и причины происшествия.

    Напомним, световая опора на одном из перекрестков в Оренбурге рухнула на провода сегодня днем.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #оренбург
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