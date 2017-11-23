Обрушившийся фонарный столб затруднил движение транспорта в Оренбурге

Оренбург, 23 ноября. Световая опора на одном из перекрестков в Оренбурге рухнула на провода сегодня днем.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, сегодня, 23 ноября, утром на перекрестке улиц Маршала Жукова и Туркестанской фонарный столб обрушился на электрические провода. Очевидцы отмечают, что троллейбус встал поперек перекрестка, затруднив проезд автомобильного транспорта.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада пожарно-спасательной части. Как уточняют в ГИБДД, ограничение движения будет действовать до полной ликвидации последствий повреждений контактной сети. Автомобилистов просят заблаговременно выбирать пути объезда перекрытого участка проезжей части.