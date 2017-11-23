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Обрушившийся фонарный столб затруднил движение транспорта в Оренбурге
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    Обрушившийся фонарный столб затруднил движение транспорта в Оренбурге

    16:45  23 Ноября 2017  /обновлено: 16:45  23 Ноября 2017
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    Обрушившийся фонарный столб затруднил движение транспорта в Оренбурге

    Оренбург, 23 ноября. Световая опора на одном из перекрестков в Оренбурге рухнула на провода сегодня днем.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, сегодня, 23 ноября, утром на перекрестке улиц Маршала Жукова и Туркестанской фонарный столб обрушился на электрические провода. Очевидцы отмечают, что троллейбус встал поперек перекрестка, затруднив проезд автомобильного транспорта.

    На место происшествия незамедлительно выехала бригада пожарно-спасательной части. Как уточняют в ГИБДД, ограничение движения будет действовать до полной ликвидации последствий повреждений контактной сети. Автомобилистов просят заблаговременно выбирать пути объезда перекрытого участка проезжей части.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #чп #оренбург
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