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Происшествия
Около 2 тысяч человек остались без холодной воды в Оренбуржье
Происшествия
Около 2 тысяч человек остались без холодной воды в Оренбуржье
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    Около 2 тысяч человек остались без холодной воды в Оренбуржье

    15:07  23 Ноября 2017
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    Около 2 тысяч человек остались без холодной воды в Оренбуржье

    Оренбург, 23 ноября. Прорыв трубопровода произошел сегодня в первой половине для в Оренбуржье, без воды осталось около 12 жилых многоэтажек.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя в региональном центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, авария случилась в четверг, 23 ноября, в первой половине дня в Ясном. Без водоснабжения остались 12 пятиэтажек, в которых проживают свыше двух тысяч человек.

    Специалисты планируют завершить ремонтные работы и восстановить водоснабжение к четырем часам сегодняшнего дня. Для людей организован подвоз воды.

    Напомним, сотрудники скорой помощи доставили в больницу семилетнего мальчика с ожогами от удара эклектического тока в Оренбургской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбургскаяобласть
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