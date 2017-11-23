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Адвокат напала на пристава в здании оренбургского суда
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    Адвокат напала на пристава в здании оренбургского суда

    9:52  23 Ноября 2017
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    Адвокат напала на пристава в здании оренбургского суда

    Оренбург, 23 ноября. Уголовная ответственность грозит адвокату, напавшему на пристава в здании Ленинского суда Оренбурга.

    Как сообщают региональные информационные источники, уголовное дело возбуждено в отношении адвоката негосударственной некоммерческой организации «Адвокатской палаты Оренбургской области» за нападение на судебного пристава. Инцидент произошел 7 июля текущего года в здании Ленинского районного суда, 39-летняя оренбурженка дважды ударила пристава. Известно, что фигурантка дела является должником по исполнительному производству.

    На данный момент женщина подозревается в применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении судебного пристава. Расследование и выяснение обстоятельств случившегося инцидента продолжается.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #адвокат
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