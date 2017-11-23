Адвокат напала на пристава в здании оренбургского суда

Оренбург, 23 ноября. Уголовная ответственность грозит адвокату, напавшему на пристава в здании Ленинского суда Оренбурга.

Как сообщают региональные информационные источники, уголовное дело возбуждено в отношении адвоката негосударственной некоммерческой организации «Адвокатской палаты Оренбургской области» за нападение на судебного пристава. Инцидент произошел 7 июля текущего года в здании Ленинского районного суда, 39-летняя оренбурженка дважды ударила пристава. Известно, что фигурантка дела является должником по исполнительному производству.

На данный момент женщина подозревается в применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении судебного пристава. Расследование и выяснение обстоятельств случившегося инцидента продолжается.