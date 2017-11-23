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Игравшего на трансформаторе мальчика ударило электрическим током в Оренбуржье
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    Игравшего на трансформаторе мальчика ударило электрическим током в Оренбуржье

    9:50  23 Ноября 2017  /обновлено: 9:51  23 Ноября 2017
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    Игравшего на трансформаторе мальчика ударило электрическим током в Оренбуржье

    Оренбург, 23 ноября.  Сотрудники скорой помощи доставили в больницу семилетнего мальчика с ожогами от удара эклектического тока в Оренбургской области.

    Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, семилетний мальчик во время игры залез в трансформаторную будку в Бургуслане и получил удар электрическим током. Пострадавшего ребенка на карете скорой помощи незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ему электроожоги головы и левой кисти III степени. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.

    Работники медицинского учреждения после поступления в отделение мальчика, который находился в тяжелом состоянии, сообщили об инциденте сотрудникам охраны правопорядка. Полицейские выяснили обстоятельства случившегося со слов матери. На данный момент проверка продолжается.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #бургуслан
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