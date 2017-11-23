Игравшего на трансформаторе мальчика ударило электрическим током в Оренбуржье

Оренбург, 23 ноября. Сотрудники скорой помощи доставили в больницу семилетнего мальчика с ожогами от удара эклектического тока в Оренбургской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, семилетний мальчик во время игры залез в трансформаторную будку в Бургуслане и получил удар электрическим током. Пострадавшего ребенка на карете скорой помощи незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ему электроожоги головы и левой кисти III степени. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.

Работники медицинского учреждения после поступления в отделение мальчика, который находился в тяжелом состоянии, сообщили об инциденте сотрудникам охраны правопорядка. Полицейские выяснили обстоятельства случившегося со слов матери. На данный момент проверка продолжается.