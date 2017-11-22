Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Оренбуржье

Оренбург, 22 ноября. Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. Авария произошла на 285-м километре автодороги Бугульма — Уральск в Курманаевском районе Оренбургской области.

Водитель — ученик «Первомайской автошколы», не справившись с управлением учебного автомобиля Lada Granta, выехала на встречную полосу и столкнулась с Chrysler. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области. В результате аварии погибли трое: 30-летняя курсант автошколы, инструктор и пассажирка. Кроме этого второй ученик автошколы — 23-летний молодой человек — получил повреждения различной степени тяжести, его доставили в медицинское учреждение, сообщает «RIA56.ru».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть трех человек». На данный момент проводятся мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.