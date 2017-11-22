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Пропавшего в Орске подростка нашли живым
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    Пропавшего в Орске подростка нашли живым

    10:37  22 Ноября 2017
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    Пропавшего в Орске подростка нашли живым

    Оренбург, 22 ноября. Ребенок не вернулся из школы 21 ноября. Полицейские нашли пропавшего в Орске мальчика живым и здоровым.

    Родственники подняли тревогу и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение 13-летнего ребенка, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. На данный момент проводится проверка по данному факту. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят с подростком профилактическую беседу.

    Напомним, неизвестный, который находился во дворе школы, бросил бутылку с горючей смесью в окно кабинета начальных классов. В классе загорелся линолеум, потушить возгорание удалось дворнику. Происшествие произошло в городе Соль-Илецк Оренбургской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #пропал человек
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