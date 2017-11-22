Несколько сотен домов остались без воды в Оренбурге

Оренбург, 22 ноября. Несколько сотен домов, которые расположены на улице Розы Люксембург в Оренбурге, остались без холодной воды. Ночью произошел порыв чугунного трубопровода, диаметр которого 400 мм.

Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения поступило около десяти часов вечера по московскому времени. Без холодной воды остались: 18 многоквартирных домов, 200 частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Без воды осталось 2420 человек, в том числе 680 детей.

На место аварии выехали сотрудники организации «Оренбург Водоканал», работали три аварийно-восстановительные бригады. Водоснабжение по временной схеме было восстановлено спустя три с половиной часа.