Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Певец Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Происшествия
Несколько сотен домов остались без воды в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Несколько сотен домов остались без воды в Оренбурге

    10:21  22 Ноября 2017
    39

    Несколько сотен домов остались без воды в Оренбурге

    Оренбург, 22 ноября. Несколько сотен домов, которые расположены на улице Розы Люксембург в Оренбурге, остались без холодной воды. Ночью произошел порыв чугунного трубопровода, диаметр которого 400 мм.

    Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения поступило около десяти часов вечера по московскому времени. Без холодной воды остались: 18 многоквартирных домов, 200 частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Без воды осталось 2420 человек, в том числе 680 детей.

    На место аварии выехали сотрудники организации «Оренбург Водоканал», работали три аварийно-восстановительные бригады. Водоснабжение по временной схеме было восстановлено спустя три с половиной часа.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #авария #оренбург #водопровод
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть