Оренбургские врачи-онкологи поделятся опытом с коллегами из ДНР

Оренбург, 21 ноября. Врачи Донецкой Народной Республики приехали для обмена опытом в Оренбург.

В Оренбург приехали заведующий отделением онкохирургии Алексей Гончар, врач-радиотерапевт Николай Личман и врач-стажер Андрей Глазков, сообщает «RIA56.ru». Они примут участие в операции, которая запланирована на среду, 22 ноября, в Оренбургском онкологическом центре. Российские специалисты прислушиваются к пожеланиям коллег касательно их профессиональных предпочтений: уделяется внимание работе отделениям опухоли головы и шеи и радиотерапевтического направления, а также хирургической службы.

«Это[обмен опытом] обогащает новыми знаниями, современными подходами. Сотрудничество с коллегами ДНР, безусловно, очень интересно и взаимно полезно», — сообщает главный врач областного клинического онкологического диспансера Алексей Климушкин.

Отметим, что врачи ДНР будут в Оренбургской области три дня. За это время врачи ДНР посетят Оренбургский и Орский онкодиспансеры, познакомятся с работой онкологических центров, а также обсудят вместе с оренбургскими врачами трудноразрешимые вопросы в области онкологии.