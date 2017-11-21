Охотник случайно застрелил знакомого в Оренбуржье

Оренбург, 21 ноября. Мужчина случайно выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего знакомого, который от полученного ранения скончался на месте происшествия. Инцидент произошел в Саракаташском районе 20 ноября этого года.

Двое мужчин отправились на охоту в лес, который расположен недалеко от села Кондуровка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области. Мужчина случайно выстрелил из своего ружья, и заряд попал в другого охотника.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Помимо этого назначена судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.