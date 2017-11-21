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Происшествия
Собака покусала своих хозяев в Оренбурге
Происшествия
Собака покусала своих хозяев в Оренбурге
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    Собака покусала своих хозяев в Оренбурге

    9:49  21 Ноября 2017
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    Собака покусала своих хозяев в Оренбурге

    Оренбург, 21 ноября. Собака покусала своих хозяев, а затем сорвалась и убежала. Инцидент произошел в Оренбурге вечером 20 ноября.

    Сообщение о том, что собака покусала двух своих хозяев, поступило в отдел полиции Оренбурга. Сотрудники правоохранительных органов стали заниматься поиском агрессивной собаки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Животное нашли на одной из улиц поселка Степной Оренбурга. Собаку зажали возле одного дома, хозяин пытался успокоить ее, однако она его не подпустила.

    На данный момент ждут специалистов по отлову животных. Как стало известно, пострадавшие — хозяйка и хозяин — были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #животные #собака
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