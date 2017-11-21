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Два автомобиля столкнулись под Оренбургом, есть жертвы
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    Два автомобиля столкнулись под Оренбургом, есть жертвы

    7:32  21 Ноября 2017
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    Два автомобиля столкнулись под Оренбургом, есть жертвы

    Оренбург, 21 ноября. В минувший понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате два человека скончались, еще трое пострадали и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. 

    Два отечественных автомобиля марки ВАЗ столкнулись на 11-м километре трассы Оренбург — Акбулак. В результате страшной аварии погибли два пассажира, еще три человека были экстренно госпитализированы, пишет «Инфореактор»

    Два автомобиля столкнулись под Оренбургом, есть жертвы

    На место прибыли экстренные службы, которые разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. 

    Ранее сообщалось, что 15 ноября два человека получили травмы в массовом дорожно-транспортном происшествии в Оренбурге. 

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #оренбург #ваз
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