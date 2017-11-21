Два автомобиля столкнулись под Оренбургом, есть жертвы

Оренбург, 21 ноября. В минувший понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате два человека скончались, еще трое пострадали и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Два отечественных автомобиля марки ВАЗ столкнулись на 11-м километре трассы Оренбург — Акбулак. В результате страшной аварии погибли два пассажира, еще три человека были экстренно госпитализированы, пишет «Инфореактор».

На место прибыли экстренные службы, которые разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что 15 ноября два человека получили травмы в массовом дорожно-транспортном происшествии в Оренбурге.