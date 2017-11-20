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Оренбурженка одержала победу на чемпионате России по плаванию
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    Оренбурженка одержала победу на чемпионате России по плаванию

    17:35  20 Ноября 2017
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    Оренбурженка одержала победу на чемпионате России по плаванию

    Оренбург, 20 ноября. Мария Каменева из Оренбурга победила на чемпионате России в Казани.

    Как сообщает министерство спорта области, оренбургская спортсменка Мария Каменева выиграла золотую медаль на чемпионате России,который на днях закончился в Казани. Пловчиха с результатом 57,21 секунд стала лучшей на дистанции 100 метров на спине.

    Девушка учится на первом курсе факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ. Она является мастером спорта России международного класса по плаванию и членом сборной России. Если девушка пройдет отбор, то она примет участие в чемпионате Европы. Соревнования пройдут в декабре текущего года в Дании.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #плавание
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