Оренбурженка одержала победу на чемпионате России по плаванию

Оренбург, 20 ноября. Мария Каменева из Оренбурга победила на чемпионате России в Казани.

Как сообщает министерство спорта области, оренбургская спортсменка Мария Каменева выиграла золотую медаль на чемпионате России,который на днях закончился в Казани. Пловчиха с результатом 57,21 секунд стала лучшей на дистанции 100 метров на спине.

Девушка учится на первом курсе факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ. Она является мастером спорта России международного класса по плаванию и членом сборной России. Если девушка пройдет отбор, то она примет участие в чемпионате Европы. Соревнования пройдут в декабре текущего года в Дании.