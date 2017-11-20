Суд закрыл похоронное бюро у детской площадки в Оренбургской области

Орск, 20 ноября. Суд Орска удовлетворил жалобу местных жителей и постановил закрыть расположенное рядом с жилыми домами бюро ритуальных услуг.

Горожане обратились в прокуратуру с жалобой о близком расположении к жилым домам похоронного бюро. Также агентство находилось рядом с санаторием «Южный Урал», где лечение проходят не только взрослые, но и несовершеннолетние дети, отмечает «Ria56.ru» со ссылкой на информацию от представителей в областной прокуратуре.

СК провел проверку и выяснил, что агентство ритуальных услуг нарушает санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с которыми похоронная контора должна располагаться на расстоянии 50 метров до соседствующих с ней жилых домов и санаторного учреждения. Ленинский суд города признал незаконным деятельность юридического лица и запретил реализовывать ритуальные услуги в нежилом помещении, расположенном близко к многоквартирным домам.