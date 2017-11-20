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Суд закрыл похоронное бюро у детской площадки в Оренбургской области
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    Суд закрыл похоронное бюро у детской площадки в Оренбургской области

    15:21  20 Ноября 2017
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    Суд закрыл похоронное бюро у детской площадки в Оренбургской области

    Орск, 20 ноября. Суд Орска удовлетворил жалобу местных жителей и постановил закрыть расположенное рядом с жилыми домами бюро ритуальных услуг.

    Горожане обратились в прокуратуру с жалобой о близком расположении к жилым домам похоронного бюро. Также агентство находилось рядом с санаторием «Южный Урал», где лечение проходят не только взрослые, но и несовершеннолетние дети, отмечает «Ria56.ru» со ссылкой на информацию от представителей в областной прокуратуре.

    СК провел проверку и выяснил, что агентство ритуальных услуг нарушает санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с которыми похоронная контора должна располагаться на расстоянии 50 метров до соседствующих с ней жилых домов и санаторного учреждения. Ленинский суд города признал незаконным деятельность юридического лица и запретил реализовывать ритуальные услуги в нежилом помещении, расположенном близко к многоквартирным домам.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #орск
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