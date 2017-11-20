СК расследует гибель подростка от удара током в Оренбургской области

Оренбург, 20 ноября. Подросток скончался на месте от удара током в Оренбургской области: мальчик схватился за опору арки моста, которая находилась под напряжением.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Оренбургской области, 16-летний подросток скончался от удара током на железнодорожных путях в Новотроицке. Сотрудники охраны правопорядка выяснили, что мальчик подтянулся на руках за верхнюю арку моста, которая находилась под напряжением в 17 киловольт, и упал вниз на железнодорожные пути. Ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте.

В настоящее время по факту гибели школьника проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии, специалисты проводят экспертизы. После проверки будет вынесено процессуальное решение.