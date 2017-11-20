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СК расследует гибель подростка от удара током в Оренбургской области
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    СК расследует гибель подростка от удара током в Оренбургской области

    12:00  20 Ноября 2017
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    СК расследует гибель подростка от удара током в Оренбургской области

    Оренбург, 20 ноября. Подросток скончался на месте от удара током в Оренбургской области: мальчик схватился за опору арки моста, которая находилась под напряжением.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Оренбургской области, 16-летний подросток скончался от удара током  на железнодорожных путях в Новотроицке. Сотрудники охраны правопорядка выяснили, что мальчик подтянулся на руках за верхнюю арку моста, которая находилась под напряжением в 17 киловольт, и упал вниз на железнодорожные пути. Ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте.

    В настоящее время по факту гибели школьника проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии, специалисты проводят экспертизы. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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