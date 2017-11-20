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Происшествия
Пожар в колледже статистики и информатики в Оренбурге тушили 33 человека
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    Пожар в колледже статистики и информатики в Оренбурге тушили 33 человека

    10:30  20 Ноября 2017
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    Пожар в колледже статистики и информатики в Оренбурге тушили 33 человека

    Оренбург, 20 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось в Оренбурге: накануне ночью загорелся колледж статистики и информатики.

    Как сообщают региональные новостные источники, пожар зафиксировали в оренбургском колледже статистики и информатики в понедельник, 20 ноября, в ночное время суток. Дежурная часть пожарно-спасательной службы получила сообщение о возгорании около 01:15 часов ночи по московскому времени.

    Пожарные в составе 33 человек незамедлительно выехали на место и в течение короткого времени локализовали пламя и ликвидировали пожар, который охватил территорию в пять квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС региона, пострадавших нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург #колледж
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