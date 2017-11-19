Пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Оренбурге

Оренбург, 19 ноября. Пожар произошел накануне в жилом доме в Оренбурге, сотрудники МЧС эвакуировали четырех человек.

Чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 18 ноября, в доме, расположенном на Промысловом проезде. Дежурная часть пожарно-спасательного отряда получила сообщение о возгорании около 23:42 часов по московскому времени. Пожарные в составе семи человек в течение десяти минут локализовали пламя, а к 00:30 часам ночи полностью ликвидировали пожар.

Спасатели эвакуировали четырех жильцов дома, самостоятельно выбраться они из здания не смогли. Специалисты установили, что причиной пожара стал недостаток конструкции электрооборудования.