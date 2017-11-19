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Пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Оренбурге
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    Пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Оренбурге

    19:36  19 Ноября 2017  /обновлено: 19:36  19 Ноября 2017
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    Пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Оренбурге

    Оренбург, 19 ноября. Пожар произошел накануне в жилом доме в Оренбурге, сотрудники МЧС эвакуировали четырех человек.

    Чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 18 ноября, в доме, расположенном на Промысловом проезде. Дежурная часть пожарно-спасательного отряда получила сообщение о возгорании около 23:42 часов по московскому времени. Пожарные в составе семи человек в течение десяти минут локализовали пламя, а к 00:30 часам ночи полностью ликвидировали пожар.

    Спасатели эвакуировали четырех жильцов дома, самостоятельно выбраться они из здания не смогли. Специалисты установили, что причиной пожара стал недостаток конструкции электрооборудования.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург
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