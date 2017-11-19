Молодой пешеход попал под колеса ВАЗ в Новотроицке

Оренбург, 19 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием молодого пешехода произошло вчера в Оренбургской области.

Как сообщает местная пресса, происшествие случилось в субботу, 18 ноября, на улице Советской в Новотроицке: отечественный автомобиль ВАЗ под управлением 24-летнего водителя сбил молодого человека, перебегавшего дорогу в неустановленном для перехода месте.

Молодой пешеход получил травмы и ушибы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали закрытый перелом левой голени. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку и устанавливают обстоятельства ДТП. После проверки будет вынесено процессуальное решение.