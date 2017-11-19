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Молодой пешеход попал под колеса ВАЗ в Новотроицке
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    Молодой пешеход попал под колеса ВАЗ в Новотроицке

    13:19  19 Ноября 2017
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    Молодой пешеход попал под колеса ВАЗ в Новотроицке

    Оренбург, 19 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием молодого пешехода произошло вчера в Оренбургской области.

    Как сообщает местная пресса, происшествие случилось в субботу, 18 ноября, на улице Советской в Новотроицке: отечественный автомобиль ВАЗ под управлением 24-летнего водителя сбил молодого человека, перебегавшего дорогу в неустановленном для перехода месте.

    Молодой пешеход получил травмы и ушибы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали закрытый перелом левой голени. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку и устанавливают обстоятельства ДТП. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #оренбург
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