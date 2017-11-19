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Школьник упал на линию электропередач в Новотроицке
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    Школьник упал на линию электропередач в Новотроицке

    11:58  19 Ноября 2017  /обновлено: 11:58  19 Ноября 2017
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    Школьник упал на линию электропередач в Новотроицке

    Оренбург, 19 ноября. Школьник упал с пешеходного моста на высоковольтные провода над железнодорожным полотном в Оренбурге.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на слова очевидцев, молодой человек упал с пешеходного моста на высоковольтные провода, которые находятся над железнодорожным полотном напротив дома №1, расположенного на Железнодорожной улице. Известно, что чрезвычайное происшествие случилось в городе Новотроицке в Оренбургской области.

    Очевидцы события отмечают, что школьнику на вид 14-15 лет. По неофициальной информации, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия сотрудников скорой помощи. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург
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