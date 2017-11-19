Школьник упал на линию электропередач в Новотроицке

Оренбург, 19 ноября. Школьник упал с пешеходного моста на высоковольтные провода над железнодорожным полотном в Оренбурге.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на слова очевидцев, молодой человек упал с пешеходного моста на высоковольтные провода, которые находятся над железнодорожным полотном напротив дома №1, расположенного на Железнодорожной улице. Известно, что чрезвычайное происшествие случилось в городе Новотроицке в Оренбургской области.

Очевидцы события отмечают, что школьнику на вид 14-15 лет. По неофициальной информации, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия сотрудников скорой помощи. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего.