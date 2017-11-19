Взрыв прогремел в мебельном центре в Оренбурге

Оренбург, 19 ноября. Водонагреватель котла взорвался в здании торгового центра в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 18 ноября, в утреннее время суток в торговом центре, расположенном на Шоссейной улице. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно прибыли на место пожара после сообщения от горожан о сильном хлопке. Огнеборцам в течение короткого времени удалось локализовать и ликвидировать пожар.

Пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.