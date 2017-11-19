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Взрыв прогремел в мебельном центре в Оренбурге
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    Взрыв прогремел в мебельном центре в Оренбурге

    11:34  19 Ноября 2017  /обновлено: 11:35  19 Ноября 2017
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    Взрыв прогремел в мебельном центре в Оренбурге

    Оренбург, 19 ноября. Водонагреватель котла взорвался в здании торгового центра в Оренбурге.

    Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 18 ноября, в утреннее время суток в торговом центре, расположенном на Шоссейной улице. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно прибыли на место пожара после сообщения от горожан о сильном хлопке. Огнеборцам в течение короткого времени удалось локализовать и ликвидировать пожар.

    Пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург
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