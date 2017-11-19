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Россия
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Оренбургские врачи борются за жизнь годовалой девочки, проглотившей иголку
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    Оренбургские врачи борются за жизнь годовалой девочки, проглотившей иголку

    10:44  19 Ноября 2017
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    Оренбургские врачи борются за жизнь годовалой девочки, проглотившей иголку

    Оренбург, 19 ноября. Годовалую девочку госпитализировали в оренбургскую больницу с иголкой в желудочно-кишечном тракте.

    По информации от местных СМИ со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов, годовалая девочка проглотила иголку. По предварительным данным известно, что ребенок нашел иголку, которая упала на пол, и проглотил ее.

    Девочку незамедлительно доставили в медицинское учреждение, врачи обнаружили у девочки инородное тело в желудочно-кишечном тракте, отмечают сотрудники УМВД России. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему ребенку, сотрудники охраны правопорядка продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #иголка
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