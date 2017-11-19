Оренбургские врачи борются за жизнь годовалой девочки, проглотившей иголку

Оренбург, 19 ноября. Годовалую девочку госпитализировали в оренбургскую больницу с иголкой в желудочно-кишечном тракте.

По информации от местных СМИ со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов, годовалая девочка проглотила иголку. По предварительным данным известно, что ребенок нашел иголку, которая упала на пол, и проглотил ее.

Девочку незамедлительно доставили в медицинское учреждение, врачи обнаружили у девочки инородное тело в желудочно-кишечном тракте, отмечают сотрудники УМВД России. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему ребенку, сотрудники охраны правопорядка продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.