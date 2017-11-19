Рецидивист из Оренбуржья ударил ножом в живот мать и скрылся

Оренбург, 19 ноября. Полиция задержала жителя Оренбургской области, который ударил ножом в живот мать и скрылся с места преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, преступление произошло в Новоорском районе, 36-летний мужчина ударил ножом в живот 62-летнюю мать и скрылся на отечественном автомобиле ГАЗ. Работники скорой помощи госпитализировали пострадавшую женщину в городскую больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов позвонила жительница Орска и сообщила, что во дворе ее дома прячется подозрительный человек. Им оказался подозреваемый в совершении преступления мужчина. Полиция его задержала и установила, что горожанин уже привлекался к уголовной ответственности.