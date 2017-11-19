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Россия
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Рецидивист из Оренбуржья ударил ножом в живот мать и скрылся
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    Рецидивист из Оренбуржья ударил ножом в живот мать и скрылся

    9:37  19 Ноября 2017
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    Рецидивист из Оренбуржья ударил ножом в живот мать и скрылся

    Оренбург, 19 ноября. Полиция задержала жителя Оренбургской области, который ударил ножом в живот мать и скрылся с места преступления.

    Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, преступление произошло в Новоорском районе, 36-летний мужчина ударил ножом в живот 62-летнюю мать и скрылся на отечественном автомобиле ГАЗ. Работники скорой помощи госпитализировали пострадавшую женщину в городскую больницу.

    Сотрудникам правоохранительных органов позвонила жительница Орска и сообщила, что во дворе ее дома прячется подозрительный человек. Им оказался подозреваемый в совершении преступления мужчина. Полиция его задержала и установила, что горожанин уже привлекался к уголовной ответственности.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбургскаяобласть #оренбуржье
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