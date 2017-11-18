Оренбург, 18 ноября. Футбольный клуб «Оренбург» разгромил воронежский «Факел» со счетом 5:0.

В матче 24-го тура Футбольный национальной лиги «Оренбург» одержал уверенную победу над «Факелом». В первом тайме игроки «Оренбурга» забили два гола, авторами которых стали Денис Попович и Игорь Удалый. В конце второго тайма футболисты поставили уверенную точку в окончании матча, забив еще три мяча в ворота воронежцев. Таким образом, «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера — «Енисея» — на четыре очка.

Отметим, что матч футболисты «Оренбурга» проводили в траурных повязках. Бывший руководитель футбольного клуба «Газовик» Игорь Чумейко скончался на 64-м году жизни. Ему стало плохо во время любительского футбольного матча.