Житель Новотроицка получил наручные часы вместо телефона за 10 тыс. рублей

Оренбург, 18 ноября. Житель Новотроицка в интернет-магазине купил телефон, потратив чуть более 10 тыс. рублей, но вместе нового смартфона получил часы.

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что на одном сайте он увидел мобильный телефон с выгодной ценой, его данное предложение заинтересовала, и он оставил заявку. Ему позвонил представитель магазина и сообщил, что данный телефон будет выслан наложенным платежом, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Когда посылка пришла, мужчина заплатил за товар 10628 рублей. Однако, открыв коробку, он обнаружил часы вместо телефона.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», на данный момент устанавливаются лица, которые причастны к данному преступлению.