Женщина и ребенок пострадали в аварии на Загородном шоссе в Оренбурге

скорая

Оренбург, 18 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали женщина и ребенок, произошло на Загородном шоссе в Оренбурге вечером в пятницу, 17 ноября.

Участниками аварии стали три автомобиля и автобус. Пострадавшие — женщина и ребенок — были в автомобили Lifan, их доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области. Пострадавших в автобусе нет. Отмечается, что автомобили и автобус получили механические повреждения.

На месте аварии образовался дорожный затор, скорость движения составляла два-четеры километра в час. Длина пробки была больше четырех километров.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы полиции. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.