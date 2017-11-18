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Женщина и ребенок пострадали в аварии на Загородном шоссе в Оренбурге
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    Женщина и ребенок пострадали в аварии на Загородном шоссе в Оренбурге

    11:26  18 Ноября 2017
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    скорая

    Женщина и ребенок пострадали в аварии на Загородном шоссе в Оренбурге

    Оренбург, 18 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали женщина и ребенок, произошло на Загородном шоссе в Оренбурге вечером в пятницу, 17 ноября.

    Участниками аварии стали три автомобиля и автобус. Пострадавшие — женщина и ребенок — были в автомобили Lifan, их доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.  Пострадавших в автобусе нет. Отмечается, что автомобили и автобус получили механические повреждения.

    На месте аварии образовался дорожный затор, скорость движения составляла два-четеры километра в час. Длина пробки была больше четырех километров.

    На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы полиции. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #оренбург
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