Бывший руководитель ФК «Газовик» скончался в Оренбурге

Оренбург, 17 ноября. Бывший руководитель футбольного клуба «Газовик» Игорь Чумейко скончался на 64-м году жизни в Оренбурге.

Игорь Чумейко почувствовал себя плохо во время любительского футбольного матча. Он скоропостижно скончался в четверг, 16 ноября, сообщает «RIA56.ru».

Мастер спорта Игорь Чумейко возглавлял футбольный клуб «Газовик», а также был директором детско-юношеской спортивной школы «Газовик». Именно под его руководством команда «Оренбург» завоевала первые медали Первенства страны — второе место во Втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье» в 2006, 2007 и 2008 годах. Игорь Чумейко выступал за футбольные клубы Оренбурга «Газовик», «Локомотив» и «Прогресс» и провел около 300 матчей с 1971 по 1990 год.

Матч «Оренбург» — «Факел», который пройдет 18 ноября, начнется с минуты молчания, команда «Оренбург» будет играть в траурных повязках.