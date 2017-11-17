Пожилой мужчина погиб при пожаре в Бугурусланском районе Оренбургской области

Оренбург, 17 ноября. Пожилой мужчина погиб при пожаре в селе Шестайкино Бугурусланского района Оренбургской области. Сообщение о возгорании поступило в отдел МЧС около часа ночи 17 ноября.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. К ликвидации последствий пожара было привлечено девять человек от МЧС и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Как стало известно, огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены, а также старые вещи на общей площади 60 квадратных метров.

По информации местных СМИ хозяин дома — 62-летний мужчина — погиб. Сообщается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.