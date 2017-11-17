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Новости Сирии
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Происшествия
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Бугурусланском районе Оренбургской области
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в Бугурусланском районе Оренбургской области

    15:23  17 Ноября 2017
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в Бугурусланском районе Оренбургской области

    Оренбург, 17 ноября. Пожилой мужчина погиб при пожаре в селе Шестайкино Бугурусланского района Оренбургской области. Сообщение о возгорании поступило в отдел МЧС около часа ночи 17 ноября.

    На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. К ликвидации последствий пожара было привлечено девять человек от МЧС и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

    Как стало известно, огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены, а также старые вещи на общей площади 60 квадратных метров.

    По информации местных СМИ хозяин дома — 62-летний мужчина — погиб. Сообщается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #оренбургская область
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