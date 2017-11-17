Мэр Новотроицка Оренбургской области подал в отставку

Оренбург, 17 ноября. Мэр Новотроицка Оренбургской области Юрий Араскин подал в отставку. Заявление главы Новотроицка будет рассмотрено на заседании местного совета депутатов.

Информация о том, что Юрий Араскин написал заявление об увольнении по собственному желанию, появилась вечером в четверг, 16 ноября. Документ был передан в этот же день в новотроицкий городской совет депутатов, сообщает «Orenday.ru».

Совет депутатов должен принять отставку главы Новотроицка и принять решение о процедуре избрания нового руководителя администрации. Как стало известно, внеочередное собрание депутатов должно состояться 21 ноября. Юрий Араксин был избран главой Новотроицка городским советом депутатов в октябре 2015 года.