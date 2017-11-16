Власти Оренбурга организовали концертную программу на открытие самого большого двора

Оренбург, 16 ноября. Торжественное открытие большого дворового пространства в Оренбурге запланировано на субботу.

Как сообщает пресс-служба администрации города, территория самого большого в областном центре двора, расположенного на Липовой улице, составляет более семи тысяч квадратных метров. Торжественное открытие состоится в субботу, 18 ноября. Творческие коллективы в рамках города порадуют жителей своими выступлениями. Также запланированы викторины и конкурсы для детей.

Ранее сообщалось о ДТП в Орске. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло накануне вечером: маршрутка сбила пешехода.