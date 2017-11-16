Врач наркологической клиники в Оренбурге пойдет под суд за наркотики и взятку

Оренбург, 16 ноября. Уголовное дело в отношении врача наркологической клиники Оренбурга, обвиняемого в приобретении наркотиков, управлении машиной в состоянии наркотического опьянения и попытке подкупа полицейского, передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

По информации «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, 34-летний сотрудник медицинского учреждения собрал более 90 граммов марихуаны для личного употребления. Сотрудники охраны правопорядка 15 сентября текущего года задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения. Медработник через несколько дней предложил начальнику отдела полиции взятку в размере 150 тысяч рублей за содействие в прекращении возбужденных против него уголовных дел.

В настоящее время анестезиолог-реаниматолог обвиняется в приобретении наркотиков, управлении автомобильным транспортом в состоянии наркотического опьянения и попытке дачи взятки сотруднику полиции. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.