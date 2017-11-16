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Оренбурженке грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных полисов «ОСАГО»
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    Оренбурженке грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных полисов «ОСАГО»

    12:17  16 Ноября 2017
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    Оренбурженке грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных полисов «ОСАГО»

    Оренбург, 16 ноября. Уголовное дело в отношении жительницы Оренбурга, продававшей поддельные полисы «ОСАГО», передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 40-летняя местная жительница представлялась страховым агентом и продавала поддельные страховые документы. В период с февраля 2016 по август 2017 года женщина продала 17 поддельных полисов «ОСАГО» на 110 тысяч рублей. Покупатели обратились в полицию после того, как проверили документы на сайте Российского союза автострахования.

    В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества передано в суд для дальнейшего разбирательства. Если суд признает женщину виновной, то ей грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #осаго
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