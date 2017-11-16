Оренбурженке грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных полисов «ОСАГО»

Оренбург, 16 ноября. Уголовное дело в отношении жительницы Оренбурга, продававшей поддельные полисы «ОСАГО», передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 40-летняя местная жительница представлялась страховым агентом и продавала поддельные страховые документы. В период с февраля 2016 по август 2017 года женщина продала 17 поддельных полисов «ОСАГО» на 110 тысяч рублей. Покупатели обратились в полицию после того, как проверили документы на сайте Российского союза автострахования.

В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества передано в суд для дальнейшего разбирательства. Если суд признает женщину виновной, то ей грозит до пяти лет лишения свободы.