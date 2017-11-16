Маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе в Орске

Орск, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло накануне вечером в Орске: маршрутка сбила пешехода.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, происшествие случилось в среду, 15 ноября, в вечернее время суток в районе дома №130, расположенного на проспекте Ленина. Водитель маршрутки сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Известно, что пассажиры маршрутного автобуса не пострадали. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.