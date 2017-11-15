Два человека пострадали в массовом ДТП в Оренбурге

Оренбург, 15 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки и грузовика случилось сегодня утром в Оренбурге, два человека получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, автомобильная авария произошла сегодня, 15 ноября, в утреннее время суток на улице Шевченко. По предварительным данным известно, что водитель легковой машины марки «Лада» не уступил дорогу грузовику во время перестроения, после чего произошло столкновение. От удара машины врезались в припаркованные иномарки Lada Largus и Fiat.

Два человека получили травмы и гематомы, сотрудники скорой помощи доставили их в медицинское учреждение. На данный момент органы правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после проверки будет вынесено процессуальное решение.