Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный водитель иномарки сбил девушку на тротуаре в Тольятти и скрылся
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два человека пострадали в массовом ДТП в Оренбурге

    18:19  15 Ноября 2017
    36

    Два человека пострадали в массовом ДТП в Оренбурге

    Оренбург, 15 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки и грузовика случилось сегодня утром в Оренбурге, два человека получили травмы различной степени тяжести.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, автомобильная авария произошла сегодня, 15 ноября, в утреннее время суток на улице Шевченко. По предварительным данным известно, что водитель легковой машины марки «Лада» не уступил дорогу грузовику во время перестроения, после чего произошло столкновение. От удара машины врезались в припаркованные иномарки Lada Largus и Fiat.

    Два человека получили травмы и гематомы, сотрудники скорой помощи доставили их в медицинское учреждение. На данный момент органы правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #оренбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        1314
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        644
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1626
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        560