Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Бузлуке

Оренбург, 15 ноября. Водитель иномарки сбил пенсионерку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в Бузлуке в Оренбургской области.

Как сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 14 ноября, в вечернее время суток в городе Бузулук. Автомобиль марки Lifan, за рулем которого находился 28-летний житель Оренбурга, допустил наезд на 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Липовой.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую женщину в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму и рваную рану теменной области. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.