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Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты повару оренбургского Заксобрания
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    Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты повару оренбургского Заксобрания

    11:43  15 Ноября 2017
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    Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты повару оренбургского Заксобрания

    Оренбург, 15 ноября. Оренбургские следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотруднику правительственной столовой.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального СК, местная жительница, работающая в комбинате общественного питания областного правительства, обратилась к депутату Законодательного собрания с жалобой на то, что она не получала зарплату с июля текущего года.

    Региональный СК начал проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия, после чего было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что столовая не выплачивала сотруднице заработную плату, общая сумма которой на данный момент составляет около 70 тысяч рублей.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят расследование и определяют круг виновных в совершении преступления лиц, которые несут ответственность за выплату зарплаты в указанный период.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #зарплата #оренбург #следствие
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