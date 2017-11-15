Оренбург, 15 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ и иномарки произошло вчера в Новосергиевском районе в Оренбургской области, три человека с травмами доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, автомобильная авария произошла во вторник, 14 ноября, на 116 километре трассы Оренбург — Самара. Легковой автомобиль марки ВАЗ, за рулем которого находился 54-летний мужчина, выехал с второстепенной дороги, водитель не уступил дорогу автомобилю Ford, который двигался по главной дороге, после чего произошло столкновение.

Водители двух транспортных средств и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести, и были доставлены сотрудниками скорой помощи в медицинское учреждение. В настоящий момент органы охраны правопорядка проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии, после чего будет вынесено процессуальное решение.