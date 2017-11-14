Началось голосование за эмблему 275-летию Оренбурга

Оренбург, 14 ноября. Стартовало голосование за лучший проект эмблемы 275-летия Оренбурга. Представлено 34 проекта.

Голосование на официальном Интернет-портале города Оренбурга пройдет с 13 по 25 ноября этого года. Будет отобрано десять проектов, которые наберут наибольшее количество голосов. Отмечается, что итоговое заседание организационного комитета пройдет до 1 декабря.

Напомним, что в конкурсе принять участие мог любой желающий. Необходимо было символично изобразить элементы Оренбурга: достопримечательности, исторические и природные образы и другие. Работы, которые отправили конкурсанты, выполнены с использованием разных техник, на голосовании представлены и работы детей.

Оренбург был основан в 1743 году. В следующем году город отмечает юбилей — 275-летие.