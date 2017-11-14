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Происшествия
Следователи Оренбурга проверяют сообщение о падении женщины из автобуса
Происшествия
Следователи Оренбурга проверяют сообщение о падении женщины из автобуса
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    Следователи Оренбурга проверяют сообщение о падении женщины из автобуса

    15:43  14 Ноября 2017
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    Следователи Оренбурга проверяют сообщение о падении женщины из автобуса

    Оренбург, 14 ноября. Женщина выпала из пассажирского автобуса и ударилась головой. Инцидент произошел утром 14 ноября в Оренбурге. Следователи города начали проверку по данному факту.

    На данный момент устанавливается достоверность изложенных сведений в региональных СМИ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области. Следователи Следственного комитета проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

    Ранее сообщалось, что женщина зашла в автобус, чтобы уточнить его маршрут, однако, когда она собиралась покинуть автобус, он тронулся, а двери салона не были закрыты. Женщина выпала из транспортного средства и ударилась головой об бордюр.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #проверка
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