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Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в окно школы в Оренбуржье
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    Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в окно школы в Оренбуржье

    10:54  14 Ноября 2017
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    Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в окно школы в Оренбуржье

    Оренбург, 14 ноября. Неизвестный, находившийся во дворе школы, бросил бутылку с горючей жидкостью в окно кабинета начальных классов. Инцидент произошел в городе Соль-Илецк Оренбургской области.

    Сообщение о возгорании линолеума в кабинете начальных классов поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Соль-Илецк, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Площадь возгорания составила 90 на 80 сантиметров. Ликвидировать возгорание удалось сторожу.

    На данный момент, следственно-оперативная группа продолжает работу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки смогут дать процессуальную оценку.

    Напомним, что оренбургского подростка оштрафовали за размещение изображений с фашисткой символикой и Адольфом Гитлером на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Дарья Смолина
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    #школа #оренбургская область
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