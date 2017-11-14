Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в окно школы в Оренбуржье

Оренбург, 14 ноября. Неизвестный, находившийся во дворе школы, бросил бутылку с горючей жидкостью в окно кабинета начальных классов. Инцидент произошел в городе Соль-Илецк Оренбургской области.

Сообщение о возгорании линолеума в кабинете начальных классов поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Соль-Илецк, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Площадь возгорания составила 90 на 80 сантиметров. Ликвидировать возгорание удалось сторожу.

На данный момент, следственно-оперативная группа продолжает работу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки смогут дать процессуальную оценку.

Напомним, что оренбургского подростка оштрафовали за размещение изображений с фашисткой символикой и Адольфом Гитлером на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».