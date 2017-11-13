«Изумрудный город» открыли  в Оренбурге

Оренбург, 13 ноября. «Изумрудный город» открыли во дворе Новой улицы 21, 21/1, 21/2 в Оренбурге.

Двор, оформленный по мотивам сказки «Изумрудный город», модернизирован до неузнаваемости: убраны коммунальные сети под землю, установлено новое освещение, построены игровые и спортивные площадки, которые залиты резиновым покрытием. В «Изумрудном городе» создана площадка для тихого отдыха, сделаны дорожки, чтобы дети могли кататься на велосипедах и роликах.

«Мне очень приятно видеть результат. В очень сжатые сроки при поддержке администрации города отлично сработала команда проектировщиков и строителей», — приводит «Город Оренбург.Официальный Интернет-портал» слова автора дизайн-проекта двора и архитектора Георгия Проскурина.

Как стало известно, проект обсуждался с собственниками жилья, на торжественном открытии они обязались поддерживать чистоту и порядок во дворе.