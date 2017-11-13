Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Великих Лук убил знакомого из-за женщины
Общество
«Изумрудный город» открыли  в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Изумрудный город» открыли  в Оренбурге

    19:57  13 Ноября 2017
    58

    «Изумрудный город» открыли  в Оренбурге

    Оренбург, 13 ноября. «Изумрудный город» открыли  во дворе Новой улицы 21, 21/1, 21/2 в Оренбурге.

    Двор, оформленный по мотивам сказки «Изумрудный город», модернизирован до неузнаваемости: убраны коммунальные сети под землю, установлено новое освещение, построены игровые и спортивные площадки, которые залиты резиновым покрытием. В «Изумрудном городе» создана площадка для тихого отдыха, сделаны дорожки, чтобы дети могли кататься на велосипедах и роликах.

    «Мне очень приятно видеть результат. В очень сжатые сроки при поддержке администрации города отлично сработала команда проектировщиков и строителей», — приводит «Город Оренбург.Официальный Интернет-портал» слова автора дизайн-проекта двора и архитектора Георгия Проскурина.

    Как стало известно, проект обсуждался с собственниками жилья, на торжественном открытии они обязались поддерживать чистоту и порядок во дворе.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оренбург #благоустройство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        609
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1612
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        790
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1089