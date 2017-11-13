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Названы редкие имена новорожденных Оренбургской области
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    Названы редкие имена новорожденных Оренбургской области

    17:48  13 Ноября 2017
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    Названы редкие имена новорожденных Оренбургской области

    Оренбург, 13 ноября. Родители стали называть своих новорожденных необычными и редкими именами. Например, Агата, Арсения, Демьян, Савва являются редкими именами в Оренбурге.

    Редкими именами для мальчиков стали: Гордей, Демьян, Кирилл, Константин, Леонид, Платон, Савва и Трофим. Редкие женские имена: Агата, Арсения, Варвара, Злата, Маргарита, Мэри, Пелагея и Юлиана. Об этом сообщает «Вестирама.ру». Родители выбирают для своих малышей и другие имена, особой популярностью пользуются: Александр, Артем, Егор, Михаил, Дарья, Елизавета, Мария, Полина.

    На прошлой неделе в Оренбурге родилось 130 малышей, среди них 59 девочек и 71 мальчик. Отмечается, в этот период времени родилось 55 детей-первенцев. Один новорожденный стал шестым ребенком в семье.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #новорожденный #оренбургская область
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