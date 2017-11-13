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Годовалый ребенок отравился семенами цикламена в Оренбургской области
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    Годовалый ребенок отравился семенами цикламена в Оренбургской области

    13:46  13 Ноября 2017
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    Годовалый ребенок отравился семенами цикламена в Оренбургской области

    Оренбург, 13 ноября. Годовалый ребенок отравился семенами комнатного растения  — цикламена — в Светлинском районе Оренбургской области. Инцидент произошел накануне днем.

    Ребенок был госпитализирован в больницу с диагнозом отравление, на данный момент здоровью и жизни малыша ничего не угрожает. Сотрудники медицинского учреждения сообщили о случившемся в полицию. Со слов матери ребенок остался без присмотра родителей и съел семена домашнего растения, которые были замочены в воде. Об этом сообщает «RIA56.ru».

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту отравления ребенка. Выясняются все обстоятельства случившегося, и будет дана оценка действиям родителей годовалого ребенка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #отравление #оренбургская область
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