Годовалый ребенок отравился семенами цикламена в Оренбургской области

Оренбург, 13 ноября. Годовалый ребенок отравился семенами комнатного растения — цикламена — в Светлинском районе Оренбургской области. Инцидент произошел накануне днем.

Ребенок был госпитализирован в больницу с диагнозом отравление, на данный момент здоровью и жизни малыша ничего не угрожает. Сотрудники медицинского учреждения сообщили о случившемся в полицию. Со слов матери ребенок остался без присмотра родителей и съел семена домашнего растения, которые были замочены в воде. Об этом сообщает «RIA56.ru».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту отравления ребенка. Выясняются все обстоятельства случившегося, и будет дана оценка действиям родителей годовалого ребенка.