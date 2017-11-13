Неизвестный с ножом напал на пассажирку автобуса в Оренбурге

Оренбург, 13 ноября. В полиции Оренбурга проводится проверка по поводу опубликованных в соцсетях сообщениях о нападении неизвестного с ножом на пассажирку автобуса.

Как сообщается, инцидент имел место быть в субботу 11 ноября в автобусе, который следовал по маршруту №67. В какой-то момент неизвестный мужчина стал угрожать ножом девушке, требуя сойти на ближайшей остановке.

Пассажирка стала кричать, чем привлекла внимание водителя автобуса, который проявил смекалку и реакцию, остановив транспортное средство и выкинув нарушителя общественного порядка из автобуса.