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Неизвестный с ножом напал на пассажирку автобуса в Оренбурге
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    Неизвестный с ножом напал на пассажирку автобуса в Оренбурге

    8:42  13 Ноября 2017
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    Неизвестный с ножом напал на пассажирку автобуса в Оренбурге

    Оренбург, 13 ноября. В полиции Оренбурга проводится проверка по поводу опубликованных в соцсетях сообщениях о нападении неизвестного с ножом на пассажирку автобуса.

    Как сообщается, инцидент имел место быть в субботу 11 ноября в автобусе, который следовал по маршруту №67. В какой-то момент неизвестный мужчина стал угрожать ножом девушке, требуя сойти на ближайшей остановке.

    Пассажирка стала кричать, чем привлекла внимание водителя автобуса, который проявил смекалку и реакцию, остановив транспортное средство и выкинув нарушителя общественного порядка из автобуса.

    Автор: Константин Терехов
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